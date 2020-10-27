«Мой пупс спит»: Саша Савельева в демисезонном костюме вышла на прогулку с годовалым сыном

Саша Савельева скоро отпразднует 37-летие. Певица покинула группу «Фабрика», но от сцены отказываться не собирается. Девушка решила выкроить себе больше свободного времени, так как стала мамой. Своему мужу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. От первого брака у актера также есть взрослая дочка, которую он год назад выдал замуж. Теперь артист с радостью помогает жене воспитывать младшего наследника.

Лицо Леона пара скрывает. Однако Саша с каждым разом все чаще рассказывает о малыше. Так, недавно она призналась, что он ползает по ней, как по шведской лестнице. Кроха не давал маме покоя и во время карантина. С наступлением осени певица часто выводит его на прогулку и делится этими кадрами в соцсети. Однако годовалый малыш любит поспать, а вот Савельева не упускает возможности, чтобы привести себя в форму. Накануне она показала видео, на котором делает приседания прямо в парке. Она предстала в черном демисезонном костюме. Рядом с ней стояла коляска.

«В стоп-кадре можно подумать, что я танцую тверк, но нет. Сегодня прекрасная погода и я занимаюсь спортом на улице, пока мой пупс спит», — написала звезда.

Поклонники восхитились молодой мамой. Многие одарили артистку комплиментами. «Да, погодка суперская», «Пример для мамочек, которые доказывают, что с маленькими детьми некогда», «Спорт, пока гуляю с пупсом», «Я как-то видела, что мамочка бегала по парку вместе с коляской», «Я тоже так делаю», «Красивая и спортивная», «Малышу хорошо», «Везет, погода отпад», — прокомментировали пост подписчики.