«Нереально крутое»: Ольга Бузова выбрала кремовое пальто из шерсти и трендовые ботинки

Ольга Бузова, несмотря на большое количество работы, старается всегда оставлять время на общение с поклонниками и маленькие радости. Как известно, девушка любит не только поесть, но и покрасоваться в новых нарядах. Осенью она регулярно ездит на съемки, где стилисты предлагают ей самые разные образы от бюджетных из масс-маркета до люксовых нарядов. Сама артистка все чаще облачается в Gucci, Prada и Dior.

Недавно Ольга обрадовалась кожаной мягкой сумке Bottega Veneta. Девушка призналась, что долго о ней мечтала. Теперь она готовится к холодам, поэтому решила выбрать утепленный, но стильный и женственный образ. На новом фото она похвасталась обновкой. Бузова облачилась в классическое платье из шерсти бежевого цвета в светлую клетку. Она сочетала его с трендовыми кожаными ботинками.

«Надев такое пальто, я начинаю любить холода. Готовлюсь к холоду <…>. Девчонки, самое время делать покупки сейчас, пока пальто со скидками», — написала звезда. «Нереально крутое пальто», — добавила она.

Примечательно, что стоит такая вещь 18 тысяч рублей. Поклонники отметили, что светлые оттенки очень идут Ольге. Многим ее образ понравился. «Такая осенняя фотография. Стильная Оля», «Хах, в Норильске уже давно в пуховиках ходят», «В такой холод надо в пуховики кутаться, а не в пальто», «Красивое, надо реально утепляться!» — стали комментировать пост подписчики.