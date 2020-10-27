«С пиджаком Bottega»: Собчак заслужила похвалу стилиста за ментоловый костюм

Ксения Собчак, как мы сообщали ранее, одной из первых обзавелась технологической новинкой — iPhone 12Pro. Для звезды важно было, чтобы гаджет сочетался с ее образом и стилем. И теледива подобрала аутфит под цвет смартфона, с удовольствием отметив, что он безупречно вписался в ее гардероб.

«Я в сочетании полутонов превзошла саму себя. Главное, что мой новый айфончик, посмотрите, как с моим пиджаком Bottega сочетается. Ну это же прямо…» — не находит слов восторженная Собчак.

Мы попросили имиджмейкера Анастасию Пахолкову прокомментировать модный лук Ксении Собчак. Эксперт отметила, что монохром красиво оттеняет цвет волос и кожи звезды.

«Ксения Собчак в комплекте из ментоловых оттенков продемонстрировала весьма расслабленный образ, состоящий из атласного брючного костюма и полуприталенного жакета. Весь комплект выполнен в одном оттенке ментола, что сейчас весьма актуально. Монохромный образ красиво оттеняет ее блонд и цвет кожи. Мне нравится, что здесь блуза навыпуск. Это свежо и не избито!», — заключила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.