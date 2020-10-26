Дива во плоти: Полина Гагарина в мерцающем платье в пол предстала на сцене

Певица поделилась кадрами со съемок проекта, где она исполнила свой хит с детьми.

Полина Гагарина всегда обладала особым обаянием. Она легко находит общий язык с детьми. Сама певица воспитывает 13-летнего сына Андрея от первого брака, а также дочку Мию от Дмитрия Исхакова, с которым разошлась летом.

Накануне Полина показала, как танцует с дочкой дома. Девочка была облачена в розовое платье. По всей видимости, трехлетняя кроха занимается балетом. А теперь певица предстала в машине в черном пальто. На ее шее были розовые самодельные бусы.

«Дочь сказала, чтобы я без бус на сцену не выходила, так что сегодня буду так», — пояснила она.

Через несколько часов Гагарина поднялась на сцену в белом платье в пол из мерцающей ткани от Яны Расковаловой. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Девушке сделали объемную прическу в стиле Мэрилин Монро, а также макияж с акцентом на глаза. Она исполнила хит «Миллионы голосов» с участниками нового сезона шоу «Голос. Дети». Малыши тоже облачились во все бело. Трогательными кадрами артистка поделилась в Сети.

Поклонники восхитились красотой 33-летней знаменитости. Полина получила сотни комплиментов. А вот бусы на само выступление девушка не надела. По всей видимости, ей пришлось их снять за кулисами.