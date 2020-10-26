В самой модной осенней обуви: Лорак вышла на прогулку в широких брюках из нейлона

Ани Лорак не скрывает, что на первом месте у нее семья. Во время карантина она с удовольствием проводила время с дочкой Софией. Примечательно, что певица иногда наведывалась в гости к Филиппу Киркорову, так как он крестный папа ее наследницы. К тому же, там девочка могла поиграть с Мартином и Аллой-Викторией. А позже артистка съездила в отпуск в Грецию.

Теперь Лорак готовится выпустить новый альбом. Также этой осенью она регулярно ездила на съемки разных проектов и давала интервью на радиостанциях. Каждый раз артистка демонстрирует стильные образы. Недавно она предстала в пальто и карамельных брюках. Также певица любит экспериментировать, сочетая несколько стилей. Накануне в осенний день для прогулки она выбрала толстовку, брюки на резинках из нейлона и ботинки на массивной подошве, которые стали самыми трендовыми в этом сезоне.

Каролина завила локоны в виде легкой волны, подчеркнув внешность нюдовым макияжем. Она позировала у роскошного особняка, который напоминал дом Киркорова.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Ее образ многим пришелся по вкусу. «Бомбическая! Нереальная!», «Какие фотографии. Обожаю ваш стиль, Каролина!», «Слишком красивая!», «Вам идет такой стиль! Выглядите замечательно», — писали фолловеры.