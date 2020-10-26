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В самой модной осенней обуви: Лорак вышла на прогулку в широких брюках из нейлона

Певица запечатлелась у роскошного особняка, продемонстрировав трендовый лук.

В самой модной осенней обуви: Лорак вышла на прогулку в широких брюках из нейлона
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак не скрывает, что на первом месте у нее семья. Во время карантина она с удовольствием проводила время с дочкой Софией. Примечательно, что певица иногда наведывалась в гости к Филиппу Киркорову, так как он крестный папа ее наследницы. К тому же, там девочка могла поиграть с Мартином и Аллой-Викторией. А позже артистка съездила в отпуск в Грецию.

Теперь Лорак готовится выпустить новый альбом. Также этой осенью она регулярно ездила на съемки разных проектов и давала интервью на радиостанциях. Каждый раз артистка демонстрирует стильные образы. Недавно она предстала в пальто и карамельных брюках. Также певица любит экспериментировать, сочетая несколько стилей. Накануне в осенний день для прогулки она выбрала толстовку, брюки на резинках из нейлона и ботинки на массивной подошве, которые стали самыми трендовыми в этом сезоне.

Каролина завила локоны в виде легкой волны, подчеркнув внешность нюдовым макияжем. Она позировала у роскошного особняка, который напоминал дом Киркорова.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Ее образ многим пришелся по вкусу. «Бомбическая! Нереальная!», «Какие фотографии. Обожаю ваш стиль, Каролина!», «Слишком красивая!», «Вам идет такой стиль! Выглядите замечательно», — писали фолловеры.

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