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«Получилась осиная талия»: Утяшева в кожаном мини-платье Yves Saint Laurent впечатлила стилиста

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева отметила, что Ляйсан выстроила образ на модном контрасте и откорректировала фигуру с помощью стилистического приема.

«Получилась осиная талия»: Утяшева в кожаном мини-платье Yves Saint Laurent впечатлила стилиста
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева преобразилась за последние годы. Спортсменка смогла взять себя в руки и похудеть после родов. Также она исполнила свою мечту и начала экспериментировать с имиджем. Девушка сначала перекрасилась в блондинку, потом сделала короткую стрижку. Также жена Павла Воли тратит больше денег на одежду. По словам самой девушки, она полюбила покупать люксовые наряды, так как они долго не изнашиваются.

Этой осенью Ляйсан старается не отставать от трендов. Она уже отметилась в тренче песочного цвета и спортивном костюме из трикотажа. На светских раутах девушка появляется в платьях известных дизайнеров, к примеру, в нарядах Александра Терехова. А недавно она съездила с мужем в Санкт-Петербург, где предстала в тренче и с сумкой Louis Vuitton. А на минувших выходных Утяшева примерила необычное платье Yves Saint Laurent из кожи.

Для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

«Какая элегантная подача женской привлекательности! Роковая красавица. Могу предположить, что платье из эко-кожи. Образ выстроен в модном контрасте: хрупкости и жесткости. Как утонченно представлен стилистический прием для акцента на талии. Получилась осиная талия, а весь образ напоминает песочные часы. Здорово.

Применен еще один модный тренд осенне/зимнего сезона 2020-2021- высокий ворот. Ну и конечно же модный фаворит кожа. Восторг вызывает и контраст драпировки, и жестких линий, создающие модную геометрию в образе. Четкость линий поддержаны прической и черными очками. Здорово!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro

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