«Я тебя очень люблю»: Лера Кудрявцева повторила образ Кати Гордон

Лера Кудрявцева обычно проводит свободное время с семьей. Два года назад она родила дочку Марию. Теперь телеведущая предпочитает посвящать вечера ей, а не светским раутам. Также девушка зачастую смотрит фильмы, играет в карты или просто гуляет с молодым мужем Игорем Макаровым. Однако в минувшие выходные она решила развеяться и побывала в гостях у Кати Гордон, которая организовала квартирник.

Среди девушек также оказалась Наташа Королева. Семейные проблемы не помешали ей повеселиться, спеть свой хит «Маленькая страна» и поболтать с подругами. А вот Лера не упустила момент и полакомилась кусочком торта. Присутствующие дамы отметили, что среди них она самая худенькая. К слову, телеведущая облачилась в джинсы скинни с подворотами и белую футболку. В таком же наряде предстала и Гордон.

«Грузин мой!! Я тебя очень люблю, уважаю и ценю! Знай, что я рядом и моя помощь 24/7», — написала Кудрявцева.

Поклонники восхитились женской дружбой. Многие отметили, что они даже чем-то похожи. Но больше подписчиков удивило, что подруги оделись в одном стиле. «А мне эти обе девчульки нравятся», «Классные», «Красотки», «Вы такие классные, а говорят, что женской дружбы не бывает… Врут», «Красотки!! Будьте всегда здоровы, красивы, любимы и счастливы», «Подруг видно сразу», «Вы такие классные, а говорят, что женской дружбы не бывает», — прокомментировали пост подписчики.