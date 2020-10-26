Анна Нетребко в бархатной юбке и вязаном пальто с мехом прогулялась по Санкт-Петербургу

Анна Нетребко в сентябре победила коронавирус. Артистка несколько недель пролежала в столичной больнице. После этого она навестила родных в Краснодаре и вернулась в Вену, где живет уже много лет. Ей пришлось восстанавливать связки, чтобы вернуться на сцену. Недавно она дала концерт в Милане, а потом вместе с мужем Юсифом Эйвазовым выступила в Большом театре. Оперная дива покорила публику своим вокалом и красочными костюмами.

А на следующий день Анна прилетела в Санкт-Петербург. Как известно, она любит культурную столицу и даже имеет свою квартиру там, но очень редко приезжает. На этот раз артистка перед выступлением решила насладиться осенней погодой и прогулялась по городу и скверам. Она предстала в бархатной юбке винного цвета и вязаном объемном пальто с мехом. Черные сапоги из кожи на каблуке дополнили ее образ.

«Здравствуй, Санкт-Петербург», — написала она.

Оперная дива посидела на скамейке у Русского музея. Все рядом с ней утопало в осенних листьях. Поклонники были рады видеть певицу. Многие давно ждут встречи с ней. «Какое счастье видеть тебя здесь», «Анна, вы великолепны не только на сцене, но и на отдыхе! Истинная королева сцены, и не только», «Какая красота! Ну просто классика!», «Дива в Питере», «Как прекрасна осень и вы в этой красе!» — прокомментировали пост подписчики.