Бородина в платье-халате со «звериным» принтом позировала на морском берегу

«Звериный» принт в нарядах актуален в этом сезоне. Причем самые заядлые модницы не ограничиваются популярным «леопардом». В тренде и другие расцветки и рисунки. Ксения Бородина, например, выбрала платье-халат тигриной раскраски. Телеведущая позировала на берегу моря, сообщив при этом фанатам, что их шестой в этом году отпуск, который прошел в Турции, подходит к концу.

«Как же мне всегда грустно, когда остается последний денек на море всегда… Особенно, если тебе очень подходит климат, природа и море просто великолепное. Ох… наслаждаемся перед отлетом», — подписала фото в Instagram Бородина.

Напомним, что в Турцию Бородина прилетела с мужем Курбаном Омаровым, двумя дочками — Марусей и Теоной и пасынком. До фешенебельного курорта звездное семейство добиралось на вертолете.