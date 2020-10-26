«Без претензий, просто вау!»: Маликова в жакете с «мужского плеча» и грубых ботинках не прогадала с образом

Инна Маликова слывет настоящей модницей. Певица следит за трендами и всегда подбирает актуальные наряды. Результатами делится на своей страничке в Instagram. На этот раз артистка очаровала поклонников новым стильным нарядом. Причем, приятно удивлен был и эксперт Тeleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин.

«Крайне стильный образ — это сочетание женственности с брутальными ботинками и аксессуарами. Если судить по трендам, то да, такой пиджак мужского кроя очень актуален, впрочем, как и обувь индустриального или промышленного дизайна. Сочетание серого с черным всегда есть и будет. Потрясающий образ, очень стильно, без претензий, просто вау!» — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ. Занимается созданием стильных образов для модных фотосессий и светских мероприятий.