«Сегодня в тренде»: Стриженова вслед за Цыгановой выбрала блузку с вышивкой

Недавно мы писали о стиле Виктории Цыгановой, которая впечатлила стилиста Ларису Тимиряеву образом в меховом пальто с красочной вышивкой. Его она сочетала с сапогами цвета восточных специй и джинсами. Эксперт отметила, что аутфит не только соответствует имиджу певицы, но и является очень актуальным.

По словам стилиста, в этом году буйством красок и обилием цветочной вышивки отличился на показах даже модный дом Dolce & Gabbana.

Тренд на вышивку также поддержала другая отечественная звезда — Екатерина Стриженова. Телеведущая предстала на одном из эфиров в расшитой блузке с фольклорными элементами и тоже заслужила похвалы модного эксперта Teleprogramma.pro Ольги Трофимовой.

«Элементы вышивки, кружева и вышивки ришелье (ажурная. — Прим. авт.) сегодня в тренде. На блузке Екатерины мы видим как раз все из вышеперечисленного. В блузке присутствует немного от русского стиля, но Екатерина надела черную базовую юбку-футляр и собрала волосы в лаконичную стильную прическу, придав образу строгости», — прокомментировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист с более чем десятилетним стажем в мире моды. Создает стильные образы, сотрудничает с ВИП-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.