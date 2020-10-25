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«Плеяда великолепных»: Нетребко в платье с аппликацией из бисера появилась в Большом театре

В фойе оперная дива позировала вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.

«Плеяда великолепных»: Нетребко в платье с аппликацией из бисера появилась в Большом театре
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_y

Анна Нетребко вместе с мужем азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым предстала в Большом театре. Для выхода в свет оперная дива выбрала вечернее черное платье длины макси из летящего шифона с аппликацией в виде бисера и полупрозрачными рукавами, переходящими в шлейф. Возлюбленный артистки позировал в классическом смокинге, белой сорочке и бабочкой в тон.

«Плеяда великолепных», — написала в микроблоге оперная дива, имея в виду своих коллег по творческой сцене, именитых артистов, выступающих на сцене Большого театра.

Оперная дива Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым
Анна Нетребко в вечернем платье с летящими рукавами из шифона побывала в Большом театре. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_y

Напомним, что своим вторым домом Анна Нетребко называет Вену. Певица уже давно живет в Австрии вместе с семьей. При этом оперная дива часто наведывается и на родину. Ведь в Краснодаре у нее живет отец. Жена Юсифа Эйвазова старается как можно чаще навещать близких вместе с сыном Тьяго.

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