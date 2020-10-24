«Нежно-снежно»: Стеша Маликова прогулялась в плюшевой куртке-рубашке и с рюкзамком Chanel

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится своей дочкой Стефанией. Девушка еще несколько лет назад стала студенткой МГИМО. Ей было непросто поступить в престижный вуз, а теперь она успевает не только спешно закрывать сессии, но и создавать свои коллекции одежды. Весной наследница артиста выпустила летние платья и блузки. Со временем она открыла шоу-рум и теперь готовит наряд для Нового года.

А пока Стеша также придумывает фасоны осенней одежды, чтобы порадовать девушек, в основном своих сверстниц. Так недавно она показала шелковые платки, которые вошли в моду, куртки прилушенных тонов. А теперь дочка Маликова отправилась на прогулку в актуальных широких джинсах и плюшевой куртке-рубашке нежного розового оттенка. В тон наряду девушка подобрала твидовый рюкзак Chanel.

«Нежно-снежно. Скоро на самых красивых девочках», — написала модница.

Также Маликова отметила, что скоро такие куртки буду выпущены в разных цветах. Она отметила, что наряд будет очень доступный по цене. Поклонники оценили ее лук. Многим куртка девушки приглянулась с первого взгляда.