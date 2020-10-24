Осенний стиль: Оксана Федорова в карамельном жакете и кожаных сапогах появилась на публике

Оксана Федорова для многих поклонников остается первой красавицей, хоть ее давно лишили звания «Мисс Вселенная». Девушка смогла построить карьеру телеведущей. Также она участвует в фотосессиях, а год назад стала давать концерты, где похвасталась вокалом. При этом брюнетка успевает заниматься детьми. У нее подрастают дочка Елизавета и сын Федор. Все свободное время она посвящает малышам, но порой находит время и на благотворительность.

Недавно Оксана посетила модный показ. Девушка отметилась в песочном пальто и модных сапогах из питона. А теперь она посетила мероприятие, где смогла пообщаться с детьми и дать советы. Модель снова отдала предпочтение осенним тонам. Она надела костюм с жакетом карамельного цвета и облегающие брюки в тон. Черные сапоги из кожи дополнили образ. Волосы Федорова распустила, а также сделала неброский макияж.

На кадрах, которыми она поделилась в соцсети, девушка общается с малышами. «Люблю детей и встречи с ними. Все дети — ангелы», — заявила звезда.

Поклонник в свою очередь отметили, что Оксана превосходно выглядит. Ее образ восхитил пользователей Сети. Телеведущая смогла подчеркнуть фигуру. Молодая мама не перестает удивлять поклонников своей молодость и красотой. «Ой, какая роскошная», «Костюм вам идет», «Такая осенняя», «Дети явно в восторге», «Вы как прекрасная фея», «Костюм прям крутой, а сапоги мечта», — прокомментировали пост подписчики.