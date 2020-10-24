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Звездный гость

«Хороша!»: Летучая в бикини от Dior блеснула стройной фигурой в Дубае

Телеведущая решила отдохнуть на одном из популярных курортов мира.

«Хороша!»: Летучая в бикини от Dior блеснула стройной фигурой в Дубае
Елена Летучая. Фото: instagram.com/elenapegas

Летом этого года Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым провела отпуск в Африке. Телеведущая делилась снимками в своем Instagram, рассказывая о путешествии мечты. Теперь же она решила отдохнуть в Дубае. Фотографиями из бассейна отеля Елена поделилась на своей странице.

На снимке телеведущая позировала в пестром купальнике от Dior, еще раз показав всем, в какой превосходной форме она находится. Поклонники восхитились стройной фигурой блондинки.

Елена Летучая
Елена Летучая. Фото: instagram.com/elenapegas

«Хороша! Какая красота! Фигура топ!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Елена Летучая стала ведущей второго сезона семейного шоу «Детки-предки» на СТС. В студии программы звездные родители и их дети разгадывают самые каверзные задачки.

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