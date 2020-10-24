Не черным единым: Хромченко объяснила, для чего важно иметь в гардеробе маленькое красное платье

На шоу «Модный приговор» героиня Ольга пришла по воле своего мужа. Его не устраивает ни фигура жены, ни ее наряды – ему очень хочется стройную эффектную красотку в ярких платьях. Но гардероб любимой сплошь состоит из спортивных и комфортных одежд, так как тройное материнство давно наложило отпечаток на все сферы ее жизни.

Стилисты «Модного приговора» смогли зажечь искру в героине и пробудили в ней невероятную женственность и игривость. Один из образов, который подобрали эксперты Ольге, составило красное платье миди, подчеркнувшее талию девушки. Она сама пришла в настоящий восторг и засветилась от счастья.

Это заметила и Эвелина Хромченко. Она объяснила, почему иметь красное платье просто необходимо.

«Маленькое красное платье нужно для того, чтобы получить витаминизацию и некое вдохновение в области восстановления собственного сексапила», — заметила фэшн-критик.

Хромченко добавила, что длина платья может быть любой, главное, чтобы наряд был красный. Поэтому на одном маленьком черном свет модниц не сошелся.