«Увы, не беременна»: невестка Орбакайте в топе-бра засветила тонкую талию

Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова – Никита счастлив в браке с моделью Аленой Красновой. Как и полагается девушке с подобной занятостью, у нее потрясающая фигура. Тем не менее, Алена активно занимается спортом. А для посещения фитнес-зала выбирает костюмы по душе. На этот раз она показывала своим подписчикам в микроблоге новый наряд.

Краснова позировала в топе-бра на тонких бретелях, который не прикрывал ее плоский живот, и лосинах по фигуре. Фанаты обратили внимание на то, что невестка Орбакайте не смешит с материнством. Поклонники то и дело просят девушку подарить мужу долгожданного первенца.

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«Стройняшка и фитоняшка», «Увы, не беременна», «Очень худенькая, какие тут дети могут быть», «А когда за малышом?!», «Алла небось давно ждет правнука!!», «Когда уже в семье затопают крохотные ножки», «Она сама как ребенок», — пишут фолловеры.

Напомним, что невесткой Кристины Орбакайте Алена Краснова стала три года назад. Пара живет в московской квартире, которую им подарила бабушка Никиты – Алла Пугачева. К слову, недавно стало известно, что младший сын Орбакайте – Дени Байсаров встречается с девушкой по имени Мария. Раньше юноша скрывал личную жизнь. Теперь же выяснилось, что избранница внука Примадонны уже познакомилась с его именитой бабушкой.