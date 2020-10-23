«Немного взрослит»: Стеша Маликова в платье миди накинула на плечи модный тренч

Дочка композитора и певца Дмитрия Маликова сама выпускает одежду для женщин. Поэтому не понаслышке знает, как важно выглядеть стильно и изысканно.

Наследница семьи Маликовых в последнее время ведет дневник начинающей бизнесвумен. В Stories личного профиля Стеша Маликова публикует подборки с тканями и эскизы будущих нарядов от собственного бренда. Недавно знаменитость разместила свежий снимок осеннего образа, который предпочитает носить в дождливую погоду. Девушка сфотографировалась в зеркало на рабочем месте. Презентацию аутфита Маликовой прокомментировала стилист портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова.

«Молодая девушка любит демонстрировать немного взрослые, элегантные классические луки. Стеша одинаково великолепно выглядит как в повседневных молодежных образах, так и в аутфитах, которые ее немного взрослят. Она смелая, играет с подборкой своих луков», — отметила Ольга.

По словам модного эксперта, Стефания показала абсолютно трендовую верхнюю одежду красивого песочного цвета, дублирующую по оттенку обувь.

«В плюсе с черным платьем и игривым принтом образ становится лаконичным, строгим, женственным и в то же время за счет воланов на платье и банта — романтичным. Укладка, убранная в пучок, придает образу аристократизм, элегантность и строгость», — резюмировала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — имидж-стилист с более чем десятилетним стажем в мире моды. Создает стильные образы, сотрудничает с ВИП-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.