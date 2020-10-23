«Безупречный осенний лук»: дочь Заворотнюк позировала в ботфортах и морковно-красном тренче

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк от первого брака с Дмитрием Стрюковым, 24-летняя Анна, вернулась из Америки в Москву. Девушка поселилась в особняке звездной мамы в поселке Крекшино и провела там всю самоизоляцию и летние месяцы. С наступлением осени наследница Заворотнюк переехала в московскую квартиру, но регулярно навещает близких в загородном особняке.

На этот раз девушка решила устроить на приусадебном участке фотосессию. Для осенних снимков Анна облачилась в стильные ботфорты и яркий тренч. Имидж-стилист Ольга Трофимова заметила, что у дочки Заворотнюк получился очень гармоничный аутфит.

«Безупречный повседневный осенний лук для молодой энергичной и стильной девушки. Анна безошибочно выбрала цветовую гамму, которая ей подходит. К базовой группе — водолазке и короткой юбке — девушка правильно подобрала верхнюю одежду, которая стала мощным акцентом во всем образе. Тренч совершенно роскошного смешанного морковно-красного цвета — это такой сложный цвет, который прекрасно гармонирует с осенними оттенками природы. Отдельным трендом являются шляпы, которые искусно используют все модницы, ботфорты и правильно подобранные очки. Абсолютно свежий, повседневный, динамичный и в то же время не лишенный стиля образ. Все настолько спокойно, лаконично, непринужденно, уютно и в то же время стильно», — оценила образ Анны имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист с более чем десятилетним стажем в мире моды. Создает стильные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.