«Слушаю дыхание Невы»: Екатерина Андреева позировала в модной шапке с вуалью

В этом году Екатерина Андреева решила вдоль и поперек изучить природу родных просторов. Летом она побывала в Крыму, а совсем недавно – на Камчатке. Теперь же ведущая информационной программы «Время» отправилась в Санкт-Петербург. В своем Instagram Андреева разместила фото из отеля, на котором предстала в модной шапке с вуалью.

«Люблю Питер. Делю близких друзей между Питером и Москвой . И там… и там… они есть. Слушаю дыхание Невы, клацание разводных мостов, шум Невского, постукивание пуантов балерин в Вагановском и тихий звук тенора Лучано Паваротти, вижу блеск дворцов и красоту набережных Мойки и Фонтанки, канала Грибоедова и радуюсь, что их не загнали под землю, как речку Неглинку в Москве», — написала Андреева.

Подписчики поддержали Екатерину, также признавшись в любви к городу.

«Мой любимый город. Обожаю Питер!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что 58-летняя телеведущая замужем за бизнесменом Душаном Перовичем. О личной жизни она рассказывает крайне редко. Известно, что у нее есть взрослая дочь от первого брака — Наталья.