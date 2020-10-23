«Женщина-кошка»: Водонаева блеснула стройными бедрами в наряде из кожи

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева экстремально похудела. Не так давно она перенесла операцию по удалению зуба мудрости, о чем рассказывала своим поклонникам в Instagram. Период реабилитации сказался на весе. Поэтому постройневшая телеведущая решила подобрать новый гардероб, остановив свой выбор на луке из кожи.

Алена позировала в черной кожаной куртке-косухе и такого же цвета лосинах, которые подчеркнули ее бедра. Фанатам рассказала, как любит одежду оверсайз даже несмотря то, что она скрывает прелести фигуры. Образ дополнила солнцезащитными очками и черной майкой.

«Женщина-кошка! Бомба! Смотритесь как всегда сногсшибательно», — писали пользователи Сети.

К слову, чтобы выглядеть сногсшибательно после похудения, Водонаева записалась на бьюти-процедуры по уходу за телом.