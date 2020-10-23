Как настоящая леди: Лопырева позировала в белоснежном силуэтном платье

В последнее время ходят слухи о том, что в семье Виктории Лопыревой и Игоря Булатова не все гладко. Поговаривают, что причиной разлада стало неустойчивое финансовое положение бизнесмена, которому, к слову, предлагают построить карьеру в качестве главы Республики Коми. На днях в своем Instagram посол чемпионата мира подогрела слухи, опубликовав совместные фото с сыном Марком Лионелем. Модель отметила, что им рядом никто не нужен.

Теперь же Лопырева порадовала подписчиков новым снимком. Она позировала в белоснежном силуэтном платье и босоножках на шпильке.

«Какая красивая! Класс! Образ леди!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что с начала карантина Лопырева с семьей была в ОАЭ, теперь же, с конца августа проводит время в Турции.