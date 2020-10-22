«Хочу как у Маруси»: Бородина показала дочек в одинаковых нарядах из денима

Девочки выбрали для себя наряды из денима.

Ксения Бородина вместе с мужем, дочками и пасынком наслаждается отдыхом в Турции. Шестой по счету отпуск в году звездное семейство решило провести на курорте, куда добираться пришлось на вертолете. В своем Instagram телеведущая демонстрирует не только свои луки для отдыха, но и дочек наряжает.

На этот раз выбор пал на деним. 4-летняя Теона и 9-летняя Мария. Сестры были в одинаковых платьях, куртках и спортивной обуви.

«От создателей «Хочу все как у Маруси», — подписала снимок Бородина.

Многомиллионная публика подписчиков Ксении оценила наряды девочек.

«Какие классные! Красотки! Куколки», — писали пользователи Сети.

Напомним, что младшую дочь Теону Бородина родила в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. До свадьбы с ним она воспитывала дочь Машу, у Курбана есть сын Омар от предыдущих отношений.