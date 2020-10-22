Элегантная осень: 59-летняя Елена Яковлева отметилась в твидовом пальто с мехом

Елена Яковлева является обладательницей многих престижных кинопремий. Актриса и почти в шестьдесят продолжает активно сниматься в кино. Одной из последних яркий ролей женщины стала Баба-яга в «Последнем богатыре». В обычной жизни артистка по-прежнему может похвастаться моложавым видом. Однако она редко появляется на публике, избегая светских мероприятий. Поклонники за минувший карантин успели соскучиться по ней.

Яковлева не ведет соцсети, но фанаты регулярно обсуждают ее фото в фан-аккаунтах. Так недавно в Сети появился снимок, где она гуляла в плаще-накидке и кожаных лосинах. Также многие были впечатлены, когда разглядывали фото артистки, на котором она позировала с модной стрижкой боб. А накануне внимание подписчиков привлек снимок, который, скорее всего, был сделан на съемках одного из фильмов.

В кадре Елена предстала на перроне. Она сидела на чемоданах. Актриса была облачена в твидовое пальто цвета фуксии с мехом. Расписные узорами сапоги на каблуке дополнили яркий образ.

Поклонники были впечатлены женственным луком 59-летней звезды. Многие осыпали ее комплиментами.«Елена прекрасная», «Обожаю вас, просто красавица», «Обожаю вас как актрису! Чудо, как хороша», «Красивая женщина!!!», «Сама женственность», «Очень красиво и какая-то другая. Непривычный образ», — прокомментировали пост фанаты.