«Цвет — бомба!»: Анна Седокова похвасталась новой покупкой

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Артистка сфотографировалась в трендовой одежде и оставила подпись к фото:

«А цвет фиолет куртки бомба!»

Модный эксперт Руслан Громов специально для портала Teleprogramma.pro назвал топ-5 самых популярных моделей пуховиков.

«В этом сезоне актуальны пуховики оверсайз или же просто объемные, по принципу «чем больше — тем модней», — отметил стилист.

В числе лучших вариантов на холодную погоду стилист назвал пуховики максимальный длины.

«Дополнить их можно кроссовками или грубой обувью, данный вариант для тех, кто любит тепло и комфорт», — подчеркнул Громов.

Не менее актуальными, по словам специалиста, будут пуховики свободного кроя или же грушевидной формы, но уже средней длины. Их мужчина предлагает носить с грубой обувью или с высокими сапогами.

«Короткий пуховик в стиле спорт-шик. Ярких цветов. Отлично будет смотреться с лаковыми штанами или лосинами и обувью на высокой шпильке», — заявил фэшн-колумнист.

Как объяснил Руслан, стеганный вариант этого предмета гардероба тоже будет уместен:

«На мой взгляд, стеганые варианты больше подойдут девушкам после 25 лет. Так подобный пуховик может спокойно вписаться в деловой стиль».

Что касается спортивных моделей, тут стилист посоветовал выбирать пуховики в металлическом или кислотных цветах.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист. Руслан шесть лет проучился в школе искусств, окончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день является российским fashion-колумнистом и фотопродюсером. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.