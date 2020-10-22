Стеша Маликова в брюках клеш и туфлях-лодочках пришла на светский раут

Стеша Маликова является дочкой композитора и певца Дмитрия Маликова. Несколько лет назад она переживала, когда оканчивала школу: выпускные экзамены дались ей не легко. Однако девушка смогла поступить в МГИМО и теперь учится уже на четвертом курсе. При этом она помогает родителям нянчить своего брата Марка, а во время карантина наследница артиста разработала бизнес-план и стала создавать одежду своего бренда.

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Маликова в последнее время пропала из поля зрения фанатов. Она готовит новую коллекцию, которую выпустит к Новому году. Девушка хочет создать вечерние платья необычайной красоты. А пока она похвасталась линейкой брючных костюмов разных цветов. Дочка певца придерживается элегантности в образах, поэтому выпустила платки для ношения на голове и кушаки, чтобы можно было дополнить поясом любой наряд.

Накануне Стеша посетила светский раут. Она пришла в ресторан к подруге, которая устроила пышный праздник в честь дня рождения. На столах были цветы и свечи. Вечеринка обещала быть веселой. Девушка для такого случая облачилась в черный костюм с жакетом и брюками клеш. Изюминкой образа стали алые туфли с эффектом мерцания. Дочка Маликова насладилась изысканными блюдами, потанцевала и повеселилась.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стефания. Многие отметили, что наряд придал ей возраста, но благодаря туфлям она выглядела очень элегантно.