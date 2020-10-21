Тотальный черный: Ани Лорак предстала в кожаной косухе и брюках джоггерах

Украинская исполнительница Ани Лорак разместила в личном профиле свежий снимок кэжуал-образа. Экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурада Налчаджиоглу показала, как можно обыграть монохромный лук.

Артистка отдала предпочтение миксу стилей. Приталенную кожаную куртку знаменитость надела с более спортивными брюками-джоггерами. Примечательно, что на штанах были классические манжеты. Дополнили образ в стиле спорт-шик массивные кроссовки под цвет остальной одежды. Отметим, что Ани Лорак выбрала главным цветом своего наряда черный.

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Также певица собрала в одну композицию разные фактуры тканей — кожу и текстиль. Обладательница «Золотого граммофона» позировала на фоне кафельной стене, слегка повернув ногу к камере. Поклонники артистки остались в восторге от модного решения Ани Лорак.

«Шикарная и неповторимая дива», «Такая красивая!», «Притягательная», «Образ огонь!», «Как же мне нравится ваш стиль», «Боже, как же вы невероятно красивы!» — восклицали подписчики в комментариях под фото.

Напомним, что недавно у певицы состоялась премьера сольной песни «Страдаем-любим». Ани Лорак поблагодарила слушателей за высокую оценку ее творчества.