«Перед концертом»: Гагарина в «золотистом» платье-халате с пайетками сделала акцент на талии

В одном из своих интервью Полина Гагарина призналась, что следит за фигурой не ради стройности, а исключительно для здоровья. Из-за больших нагрузок на сцене экс-возлюбленной звездного фотографа Дмитрия Исхакова приходится много тренироваться, прорабатывая мышцы ног, рук и спины. Об этом сама певица рассказывала в беседе с поклонниками. Особую роль в имидже знаменитости играют концертные наряды поп-дивы.

Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале тщательно следит за трендами. Однако даже она иногда совершает модные ошибки. К примеру, ведущая программы «Перезагрузка» Лина Дембикова подмечала, что в гардеробе Полины присутствуют сапоги-казаки, хотя эта модель, по словам селебрити-стилиста, уже давно устарела и вышла из моды.

больше по теме Полина Гагарина в силуэтном платье с пышной юбкой появилась на съемках «Голоса» Певица в день рождения сына не смогла пропустить очередной съемочный день.

На свежих кадрах Полина предстала в «золотистом» платье-халате длины мини, вечерний наряд артистки дополнили пайетки и плетеные босоножки на шпильке. Белокурые волнистые локоны певица оставила распущенными, устроив импровизированные танцы в фойе до начала концерта. Примечательно, что акцент знаменитость сделала на талии и длине ног, подчеркнув особенности фигуры.