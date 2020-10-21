«Этичная роскошь»: Темникова в шубе из искусственного меха запечатлелась в бассейне

В одном из последних постов личного микроблога артистки Елены Темниковой появились снимки исполнительницы на ярко-голубом фоне. Певица позировала в пустом бассейне, держа в руках чашку кофе.

«Утром в бассейне с чашечкой ароматного кофе. Закрыли сезон», — написала Темникова.

Знаменитость выбрала для съемки шубу из искусственного меха, черные прямые джинсы и такого же цвета ботинки-челси. Модный эксперт журнала «Vogue» Анна Бжедугова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала об актуальности искусственного меха.

«Модная индустрия, которая приковывает к себе внимание человечества, отвергает жестокое отношение с животными. На Лондонской неделе моды в 2018 году было запрещено использовать натуральных мех. В течение двух лет абсолютно все легендарные дизайнеры отказались от меха», — заявила фэшн-эксперт.

Анна Бжедугова рассказала, что мода на натуральный мех не вернется уже никогда. По словам редактора модных журналов, изделия из искусственного меха в наши дни могут выглядеть и стоить гораздо дороже натуральной альтернативы.

«Факт остается фактом — экологичность и практичность — новое слово в мире моды. Теперь искусственный мех — это этичная роскошь», — резюмировала Анна.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Бжедугова — модель, модный эксперт журнала Vogue. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в «Vogue Россия» вначале в качестве ассистента главного редактора, а потом редактором социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе. Она остается приглашенным редактором Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.