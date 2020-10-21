«Популярные в этом сезоне»: Валерия в кружевном платье свободного кроя впечатлила стилиста

Певица наслаждается теплой погодой в Дубае. Она взяла с собой несколько женственных нарядов.

Валерия в скором времени станет бабушкой. Ее младший сын Арсений рассекретил беременность новоиспеченной жены Лианы. Теперь молодой бизнесмен готовится к роли отца семейства. А вот певица выглядит так молодо, что поклонники пока не могут представить ее с внуком или внучкой. В свои 52 года она ведет активный образ жизни, занимается спортом и следит за питанием.

Пока у Валерии выдалось несколько свободных дней, она улетела в Дубай. На курорте также отдыхают Светлана Лобода и Елена Летучая. Певице составляет компанию муж Иосиф Пригожин. По всей видимости, она привезла с собой чемодан нарядов, так как не перестает радовать фанатов женственными образами. Накануне артистка запечатлела себя в белом платье с кружевом. Образ она дополнила соломенной шляпкой. Звезда отказалась от макияжа, показав природную красоту.

Поклонники в очередной раз одарили ее комплиментами. «Какая летняя, энергичная, воздушная», «Какая солнечная и лучезарная», «А мне все, буквально все, нравится у Валерии», — стали писать подписчики. Для портала Teleprogramma.pro оценила лук артистки имидж-стилист Ольга Трофимова.

«По образу сразу видно, что она находится на отдыхе. Соломенная шляпа плюс белое платье — естественно являются главной составляющей летней и морской тематики. Большая часть девушек на отдыхе отдают предпочтение белому цвету в различных вариантах — платья, сарафаны, туники либо пляжные наряды. Валерия является обладательницей светлой кожи и светлых волос, поэтому ей подходит цветовая группа: белая, голубая и другие водные оттенки. Мало того, что этот образ является таким свободным, платье А-силуэта, но и еще с роскошной вышивкой. Также популярные в этом сезоне варианты вышивки и кружева. Этим летом они были почти везде. Я бы отнесла образ Валерии к стилю бохо. Свободный крой, натуральные ткани — дают расслабленности в образ и в то же время нотку стиля», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.