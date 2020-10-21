«Как же я люблю»: Анна Заворотнюк в молочных брюках дополнила образ жакетом

Модель Анна Заворотнюк любит делиться со своими поклонниками подборками нарядов. Недавно в микроблоге девушки появился свежий снимок. В кадре дочка актрисы из ситкома «Моя прекрасная няня» запечатлелась в жакете насыщенного синего оттенка и молочных брюках с лампасами. К этому аутфиту светская львица подобрала коричневые босоножки на высоком каблуке, золотые серьги-кольца и черную сумку на плечевом ремне.

«Как же я люблю этот цвет», — написала Анна под фото.

Также Заворотнюк извинилась перед подписчиками за то, что разместила сразу несколько фотографий в одинаковом наряде. Девушка призналась, что просто не смогла остановиться.

«Порадуйте меня синими смайликами в комментариях», — добавила дочь актрисы из сериала «Моя прекрасная няня».

Дизайнер портала Teleprogramma.pro Сергей Никулин, говоря о луке модели, рассказал, на что стоило обратить внимание дочери Анастасии Заворотнюк.

«Классическое базовое сочетание в морском стиле. Но эта история курортная, немегаполисная. В целом очень гармонично, полноценно. Единственное, что можно аксессуар в виде сумки поменять. Вместо черной выбрать что-то в синих оттенках или молочных. Потому что специфика этого стиля предполагает именно такие цвета», — прокомментировал модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ. Занимается созданием стильных образов для модных фотосессий и светских мероприятий.