«Надо знать чувство меры»: Васильев разобрал гардероб Седоковой и нашел схожесть с нарядами Лорак

Историк моды подметил, что экс-солистка группы «ВИА Гра» одевается ярко с одной целью - привлечь к себе внимание.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб украинской исполнительницы Анны Седоковой.

Так, соведущий Эвелины Хромченко подметил, что не так давно экс-солистка группы «ВИА Гра» вышла замуж за молодого латвийского баскетболиста под два метра ростом. Искусствовед считает, что женщины любят высоких мужчин. При этом Васильев не берется судить, как долго продлится союз этой яркой пары. Историк моды напомнил, что мужу Анны — Янису Тимме 28 лет, супруга значительно старше его, но при этом Седокова выглядит весьма привлекательно. Стиль певицы очень близок к стилю других поп-див — Ани Лорак, Анны Семенович, добавил искусствовед.

«Как правило Анна предпочитает платья с декольте, тесно облегающие все достоинства фигуры. Когда у женщины красивое декольте, этим можно хвастаться. Но чувство меры знать надо. Чего не скажешь о Седоковой. Уверен, все это делается для привлечения внимания, для хайпа. Анна также любит одежду из кожи», — приводит 7days слова Александра Васильева.

При этом историк моды уверен, что дома поп-дива переодевается в спокойную одежду, снимает туфли на высоких каблуках. Смывает яркий макияж, заплетает волосы в косичку и выглядит как нормальная мама, когда делает уроки со своими детьми.

Ведущий «Модного приговора» уточнил, что Седокова едва ли сменит свой привычный образ и вред ли откажется от тех вещей, которые есть в ее звездном гардеробе.