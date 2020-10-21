«Решила дома быть нарядной»: беременная Подольская запечатлела себя в атласном платье

Наталья Подольская и Владимир Пресняков для многих поклонников являются примером гармоничной пары. Они вместе уже 10 лет: влюбленные почти не ссорятся и всегда поддерживают друг друга. У пары подрастает сын Артемий. Ему пять лет, но родители едва успевают следить за тем, как он растет.

А минувшим летом Подольская рассекретила свою беременность. Девушку стали подозревать в интересном положении, но сначала она пыталась скрыть все признаки, включая изменения в фигуре. Теперь певица с радостью делится последними новостями.

По словам Натальи, из-за своего животика она носит только свободную одежду. Недавно артистка похвасталась обновками, которые купила на осень. Девушка старается выглядеть идеально даже в ожидании появления на свет ребенка. В домашней обстановке невестка Елены Пресняковой запечатлела себя без макияжа в атласном платье в пол салатового цвета. По всей видимости, малыш родится скоро, так как Подольская уже не обходится без бандажа.

«Решила дома быть нарядной», — заявила молодая мама.

Поклонники восхитились тем, как хорошо выглядит беременная певица. Конечно, фанаты гадают, кто родится у пары. Многие надеются, что Наталья подарит мужу долгожданную дочку.