«Смотрится оригинально»: Цыганова позировала в песочной шубке на фоне авто винного цвета

Вика Цыганова в свои 56 лет продолжает радовать своих поклонников неунывающим характером, привлекательной внешностью и отличным чувством стиля. Недавно ее осенний образ в расшитом меховом пальто высокого оценила фэшн-эксперт Лариса Тимиряева. И вот новая порция похвалы от специалиста.

На сей раз стайл артистки заметила имидж-стилист Ольга Трофимова. Певица запечатлелась на фоне дорого авто винного оттенка, заметив, что ее наряд аутентичен технике.

«Увидела машину под цвет своих брюк», — прокомментировала звезда.

Ольга Трофимова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro обратила внимание, что Цыганова в последнее время стала окрашивать волосы в более светлый оттенок, приближаясь к блондинке. И это ей, безусловно, идет. А ее лук сочла экстравагантным, во многом благодаря шляпе безупречного песочного оттенка.

«Она смело экспериментирует, сочетая в одном образе роскошь меха с широкополой шляпой, что выглядит очень стильно. Виктория также примерила трендовые джинсы необычного винного цвета с леопардовым принтом. Образ смотрится оригинально, дерзко и в то же время умеренно. Глядя на такие роскошные образы, душа радуется, и я чувствую гордость за наш российский бомонд. Видно, что Виктория продумывает свой стиль до мелочей и не позволяет себе выйти на улицу «абы в чем». Одевается всегда очень стильно и вкусно», — прокомментировала имидж-стилист.

Ольга Трофимова заметила, что отечественные звезды этим сильно отличаются от западных. За рубежом артисты одеты с иголочки только на сцене и перед объективами камер, а в жизни носят невесть что. Российские – стараются в основной своей массе впечатлять внешним видом не только на работе, но и в жизни.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист с более чем десятилетним стажем в мире моды. Создает стильные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.