«Спорт-шик»: Кузнецова отметилась на московских улицах в карамельном тренче оверсайз и черном худи

Звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова прогулялась по улицам Москвы в расслабленном, но при этом модном образе.

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Актриса сочетала тренч оверсайз карамельного оттенка с черной обувью, худи и брюками. Аутфит блондинки высоко оценила стилист Лариса Тимиряева.

«Модный, стильный, контрастный образ в стиле «спорт-шик». Заключает в себе спортивную расслабленность и классическую собранность, которую создают четкие линии тренча и обуви. Контраст дают мягкая фактура брюк и жесткая фактура обуви. Брюки, свободного от бедра кроя, сейчас в тренде. Тренч — это классика, которая из моды не выходит, главное, чтобы он был объемный, как бы слегка великоват, что мы и видим.

Модное сочетание бежевого с черным — на французский манер. Да и целостное восприятие образа напоминает французский стиль: мужской стиль в одежде, качество и удобство, натуральность и расслабленность. Макияж выполнен так, что подчеркивает именно натуральную красоту. А прическа — как будто к ней не прилагалось никаких усилий. Просто осенний образ парижанки. Все здорово», — прокомментировала для Teleprogramma.pro эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.