Арзамасова выбрала для прогулки оливковое пальто с аппликацией в виде бабочек

Актриса сочетала его с пыльно-синим шарфом.

Лиза Арзамасова прогулялась за городом в двубортном пальто прямого кроя темно-оливкового оттенка. Лаконичную модель украшала аппликация в виде разноцветных бабочек.

«Мультяшную» тему актриса также продолжила в своем синем шарфе припыленного оттенка, принт которого оказался в виде мишек. Теплый вязаный свитер цвета темных восточных специй и джинсы из классического денима завершили образ звезды.

Девушка запечатлелась во время прогулки и обнародовала кадр в личном блоге, подписав его:

«Люди, я вас люблю!»

«Лизочка, и мы тебя очень любим!», «Красавица наша очаровательная, взаимно!», «Какая модная, красивая и светлая девочка!» — восхитились ее фолловеры.

Отметим, что недавно 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» впервые предстала на телевидении со своим 46-летним возлюбленным Ильей Авербухом. Пара появилась на передаче «Вечерний Ургант», где рассказала о своей совместной жизни. Артистка заметила, что фигурист очень хозяйственный и способен многое сделать своими руками в быту.