«Великолепна!»: 71-летняя Пугачева в шифоновой юбке кокетливо блеснула стройными ногами

На протяжении многих лет Алла Пугачева не изменяет своему любимому оттенку в одежде – черному. В таких тонах она появляется и на концертах, и в домашней обстановке. На этот раз Примадонна позировала в черном платье с шифоновой юбкой. Снимок появился на одной из фан-страниц Лизы Галкиной в Instagram.

Алла Борисовна выбрала платье с открытыми плечами и пышной юбкой из шифона. Образ она дополнила туфлями на низком каблуке металлического оттенка.

«Аллочка, как всегда великолепна! Красота! Прелесть!», — восклицали поклонники в комментариях к снимку.

Напомним, что Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина девять лет назад. Позже у них появились близнецы Лиза и Гарри. В этом году они уже пошли в школу.