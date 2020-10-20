Идеальное сочетание: Нетребко в пальто молочного цвета и с сумкой-шоппером отправилась в театр

Оперная дива проводит время в Милане, где блистает в стильных образах не только на улицах города, но и на сцене.

Анна Нетребко тяжело переживала, когда ей пришлось три месяца провести в самоизоляции. Она коротала дни в своей квартире в Вене с семьей. Потом артистка смогла отдохнуть в Турции и дать гастроли в Европе. А вот, приехав в Москву, она заразилась коронавирусом. В итоге певица несколько недель находилась в больнице, а ее концерты были отменены. Теперь она уже набирается сил, чтобы вскоре вновь радовать поклонников.

После того, как Анна погостила у родных в Краснодаре и побывала дома в Вене, она отправилась в Италию. Там оперная дива готовит новую концертную программу в театре Ла Скала. В свободное время женщина гуляет по Милану, а на днях она даже добралась до озера Комо, где провела время с подругами. Поклонники успели соскучиться по ярким образом Нетребко. Для очередного появления на публике она облачилась в пальто молочного оттенка и взяла сумку-шопер в тон очень большого размера. Сапоги на каблуке и перчатки дополнили ее монохромный лук. К слову, обычно единая гамма образа визуально стройнит. В данном случае певица еще и выбрала сумку, на фоне которой она кажется меньше обычного.

Так она добралась до театра, где прошла очередная репетиция. Как оказалось, под пальто скрывалось шифоновое платье каштанового цвета. Певица собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж. Анна показала, как музыканты в защитных масках оттачивают свое мастерство под руководством дирижера.

А вот сыну звезды, Тьяго, который еще недавно был с рядом ней, пришлось вернуться в Вену, так как закончились каникулы. По словам оперной дивы, мальчик после выхода из самолета сразу отправился в школу. Фанаты восхитились безупречным вкусом артистки и вновь одарили ее комплиментами. Многие ждут, когда она вновь будет выступать.