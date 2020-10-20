«Вот это выросла»: дочка Брежневой в микробикини показала пышные формы на барной стойке

Вера Брежнева в свои 38 лет обладает стройной и подтянутой фигурой. Певица предпочитает подчеркивать свою женственность вечерними платьями, а вот откровенные кадры почти не публикует. Лишь на днях она решила напомнить, что все еще может дать форму моделям, представ в черном купальнике. Девушка продемонстрировала пресс и идеальные стройные ноги. А в это время ее старшая дочка Соня Киперман отдыхала в Турции.

19-летняя наследница артистки уже давно учится в Лос-Анджелесе. Но в этом году из-за пандемии коронавируса она проходит занятия в онлайн-режиме. А во время каникул девушка решила провести время с друзьями на турецком побережье. Недавно она покаталась на роскошной яхте, где устроила фотосессию в микробикини. Соня залезла на барную стойку, чтобы показать все прелести своей фигуры. Темно-синий купальник позволил ей показать пышные формы.

«Солнечная малышка», — гласит подпись к посту.

Она позировала в лучах солнца без макияжа и с распущенными волосами. Поклонники восхитились красотой девушки. «Классная фигура и родинки, можно составлять созвездия», «Зачем так красиво», «Улыбка и фигура мамы», «Пикантные родинки», «Мама, наверное, в шоке», «Вот это выросла дочка», «Берегитесь, горячо», — прокомментировали кадр подписчики. К слову, позже дочка Брежневой приехала в Киев, теперь она гостит у своих родственников.