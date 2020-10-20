«Визуально удлинила ноги»: Дайнеко вышла в свет в мини-платье и нюдовых ботильонах

Виктория Дайнеко со времен «Фабрики звезд» для многих остается романтичной девушкой, которая появляется на сцене в пышных платьях и других романтичных образах. Несмотря на то что она давно стала мамой и воспитывает дочку от музыканта Дмитрия Клеймана, сердце певицы свободно. По крайней мере, о новых отношениях в последние годы она не объявляла. При этом артистка время от времени выходит в свет и блистает на вечеринках.

Недавно Виктория вернулась из Нью-Йорка. Она, как и многие модницы старается следить за тенденциями в дизайнерском мире. В ее гардеробе появились и широкие джинсы, и платья плиссе и тренчи. А на днях она посетила вечеринку, которую устроила ее подруга в честь дня рождения. Певица по такому случаю выбрала женственных и романтичный лук. Она появилась на празднике в черном мини-платье с цветочным принтом и нюдовых ботильонах с глянцевой поверхностью. Артистка распустила вьющиеся волосы и сделала нежный макияж.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Дайнеко получила сотни комплиментов. «У вас ноги очарование», «Как мне нравятся эти ботинки», «Красотки, а какие у вас волосы», «Нежная кукла», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова оценила образ певицы.

«Виктория нарядилась в черное платье с флористическим принтом, которое гармонирует с ее цветотипом. Сочетание желтизны и черного оттенка в этом сезоне популярно. Стоит отметить, что девушка визуально удлинила ноги, надев телесного цвета ботильоны. Это важный стилистический прием, когда обувь правильно подобрана. Если представить черные ботильоны, то образ выглядел бы иначе и лук был бы обрезан. А в данном случае Виктория выглядит женственно, гармонично и нежно. Такой получился свежий, повседневный и молодежный лук», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.