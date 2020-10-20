В пастельных тонах: Бородина в голубой рубашке и с брендовой сумкой запечатлелась на подвесных качелях

Семья Ксении Бородиной проводит отпуск в Турции. Примечательно, что ведущая «Дома-2» остановилась в фешенебельном отеле. На каникулах возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова позирует в летних нарядах, демонстрируя свой отпускной гардероб. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, светская львица не экономит на нарядах. Еще экс-участник телестройки Рустам Солнцев критиковал Ксюшу за любовь к брендам. Шоумен подметил, что Бородина слишком большое значение придает моде и дорогим аксессуарам.

К примеру, на импровизированной фотосессии жена Курбана предстала в белых облегающих шортах и просторной светло-голубой рубашке. Девушка удобно расположилась на подвесных качелях. Примечательно, что знаменитость отдала предпочтение теплой пастельной палитре.Однако многим бросились в глаза дорогие покупки Бородиной, в виде брендовой сумочки, цена которой превышает 230 тысяч рублей и шлепок за 54 тысячи рублей от модного дома Dior.

На днях Бородина разоткровенничалась с поклонниками, что некоторые ее знакомые не верят в возраст ее младшей дочери. Они предполагают, что Теоне уже шесть лет, хотя на самом деле девочке только четыре годика. Теона — общая дочь Ксении и Курбана Омарова.