В трендах осени: Нинидзе в свитере с широким воротом и тренче песочного цвета посетила музей

Нино Нинидзе является дочкой народной артистки Грузии Ии Нинидзе. Девушка продолжила династию актеров. Теперь она звезда российского кино, а больше года назад актриса стала также строить отношения с Максимом Виторганом. Сначала красивая и молодая особа лишь смеялась над сплетнями о новом романе, но теперь уже открыто встречается с артистом. Даже отпуск они проводят вместе, не забывая брать с собой детей от прошлых отношений.

Многие восхищаются Нино, так как она обладает эффектной внешностью. Более того, девушка всегда подбирает лаконичные наряды. Актриса на днях появилась на публике с Виторганом. Они, держась за руки, побывали на премьере. А вот на следующий день девушка решила посетить музей «Гараж». Актриса на этот раз отдала предпочтение платью-свитеру с широким воротом и тренчу в песочных тонах. Нинидзе подчеркнула достоинства фигуры осенним луком. Даже бархатные ботинки она подобрала в тон наряду, что визуально вытягивало силуэт.

В этом сезоне тренчи пастельных оттенков стали популярны. Ранее в них отметились Вера Брежнева, Ляйсан Утяшева, Светлана Бондарчук и другие звезды.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нино. Многим понравился ее женственный и уютный образ. «Классная», «Очаровательная девушка», «Очень нравится ваш стиль», «Такая милая», «Как на вас налюбоваться», «Стильная безумно», «Ваш цвет», — прокомментировали пост подписчики.