«Поднимает настроение»: Жасмин примерила апельсиновое платье с графичными рукавами

Тренд на апельсиновый оттенок и рукава с акцентом на плечи подхватила певица Жасмин. Звезда предстала в ярком платье, впечатлив своим аутфитом имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

Фэшн-эксперт отметила, что артистка в последнее время стала выбирать для своего гардероба одежду более насыщенных оттенков, и они действительно красят ее. Кроме того, она приняла верное решение, когда выбрала более светлый тон волос. В таком виде ее внешность выглядит максимально привлекательно.

«Мы видим заряжающей энергией апельсиновый цвет, он поднимает настроение и у Жасмин, и у окружающих, взирающих на этот оттенок. Обращает на себя внимание сложносочиненность этого платья: красивая линия декольте, а также популярное сейчас объемное плечо. Оно имеет очень модный в этом сезоне эффект графичности. Оригинальный крой, плюс яркий привлекательный цвет создают динамичный задорный образ, который дает настроение окружающим», — уточнила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист с более чем десятилетним стажем в мире моды. Создает стильные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.