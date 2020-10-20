Модный показ: Орбакайте отметилась в приталенном платье в пол и бархатных сапогах

Кристина Орбакайте последние несколько месяцев провела в США с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Певица давно живет на две страны. При первой возможности после карантина она уехала в Майами, где отдыхала в собственном доме, а первого сентября артистка отвела наследницу в школу в Нью-Йорке. Лишь на днях она вернулась в Москву, так как скоро в театре возобновится постановка «Двое на качелях», где она играет.

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Накануне у Кристины выдался свободный вечер. Она не могла пропустить показ Игоря Чапурина, который прошел в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Это модное событие после пандемии коронавируса и карантина стало для многих большой радостью. Орбакайте для выхода в свет облачилась в приталенное черное платье в пол с тонкими цветными полосками. Дополнили ее лук бархатные сапожки винного цвета и миниатюрная сумка на цепочке. Певица распустила белокурые волосы и сделала неброский макияж.

На мероприятии также появились и другие звезды: Влад Лисовец, Юлия Барановская с сыном, Влад Топалов, Екатерина Одинцова.

Напомним, что дизайнер давно прославился своими работами. На этот раз он представил много монохромных образов. А не так давно Чапурин создал костюмы для балета «Лебединое озеро», который поставил Анжелен Прельжокаж во Франции.