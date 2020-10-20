«Идеальное сочетание»: Алсу прошлась по Москве в белом пальто и черных маскулинных ботинках

Певица Алсу отметилась на прогулке в белом пальто, черных укороченных брюках, водолазке такого же цвета и маскулинных ботинках на массивной подошве.

Звезда относится к категории артисток, предпочитающих классический стиль. Чаще всего (если речь не идет о доме. — Прим. ред.) она одевается изысканно и редко ошибается с образами. Однако городской аутфит звезды не впечатлил модного эксперта Руслана Громова, хотя в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro он заметил несколько явных преимуществ стайла.

«Сама идея лука мне нравится: грубая обувь, черные джинсы, водолазка — вот только есть ощущение, что пальто с чужого плеча. Вещи должны украшать, а в этом случае не украшают. По цвету — идеальное сочетание, и даже скажу, что Алсу идет белый цвет. Макияж, стрижка — тоже все идеально. Нужно заметить, Алсу крайне хорошо и молодо выглядит, на зависть многим ее коллегам», — прокомментировал стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.