«Сумерки в городе»: Нетребко в алом пальто прошлась по магазинам с подругами

Анна Нетребко еще в сентябре приезжала в Россию. Тогда поклонники ждали, когда она даст концерты с мужем Юсифом Эйвазовым. Но артистка неожиданно заболела коронавирусом и несколько недель пролежала в больнице. После того, как врачи поставили ее на ноги, певица успела съездить к родным в Краснодар, а также вернуться в свою квартиру в Вене. Но сидеть на одном месте она не привыкла, поэтому на днях приехала в Италию.

Сначала Анна побывала в Милане, где репетировала новую программу в местном театре, а в свободное время наслаждалась красотами города. Теперь оперная дива оказалась у озера Комо в одноименном городе. Вместе с подругами она отправилась на прогулку и даже заглянула в магазины.

Поклонники успели соскучиться по ярким образам артистки. На этот раз она надела брюки, лоферы в тон и алое пальто с поясом. В одном из бутиков к своему наряду звезда подобрала очки с красными стеклами. Нетребко была без макияжа, а волосы она собрала в хвост. В таком виде ее фанаты видят не часто.