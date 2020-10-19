«Влад, может начнем?»: Бузова в латексной мини-юбке и жакете оверсайз станцевала с Кадони

Ольга Бузова никогда не боялась трудностей. Несмотря на осуждения и насмешки, она стала певицей. Теперь телеведущая пытается добиться успеха на льду. Она участвует в шоу «Ледниковый период», но пока не может похвастаться блестящими результатами. При этом девушка не отчаивается. Она делает все, чтобы судьи заметили ее старания.

Накануне Ольга пришла в студию шоу «Бородина против Бузовой». Для начала она показала синяки на теле. Девушка теперь наклеивает черные тейпы на тело, чтобы поддерживать суставы. Также она почти перестала носить каблуки. Лишь на днях телеведущая надела туфли, чтобы сводить маму на премьеру в театр. На этот раз стилисты подобрали ей красивый и стильный лук. Она позировала в черной юбке из глянцевого латекса с молниями по бокам. Образ дополнил кроп-топ, трендовые массивные ботинки и жакет оверсайз цвета хаки.

«Влад, может начнем?» — стала торопить коллегу звезда.

Однако перед началом съемки Бузова успела также записать ролик с Владом, на котором они вместе зажигательно танцевали под ее трек «Перезаряжай». Но Кадони не успевал за девушкой, поэтому в конце они рассмеялись. К слову, телеведущий давно поддерживает свою коллегу. Они тепло общаются и любят обмениваться шутками.

Напомним, что обычно Ольга наряжается для своего возлюбленного Давида Манукяна. Но в их отношениях недавно что-то произошло. Пока молодые люди случившееся хранят в секрете. Сначала фанаты решили, что блогер сделал звезде предложение пожениться, но сама девушка неожиданно намекнула на расставание с ним.