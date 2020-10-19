«Подчеркивает изгибы»: Макеева в жилетке без блузы дополнила лук классическими брюками

Анастасия Макеева часто позирует перед камерой в самых разных образах. А результатами делится в своем Instagram. На этот раз актриса решила предстать в деловом стиле. Она выбрала черные брюки и жилет с крупными пуговицами. Эксперт портала Teleprogramma.pro Марина Корабель отметила, что жилеты сейчас на пике популярности, а в сочетании с прямыми брюками смотрятся очень гармонично.

«В данном образе мне еще нравятся естественные волны в прическе и то, что жилет подчеркивает изгибы и красоту силуэта. И благодаря этому образ смотрится уже не таким формальным, как если бы под жилетом была бы рубашка, например, и сделан гладкий высокий хвост. Все зависит от того, куда мы идем, зачем и какое хотим создать впечатление», — сказала Корабель.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель – бютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabelhairbeautyschool.