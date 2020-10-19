«Грудь вот-вот выпрыгнет»: Муцениеце в сексуальном корсете и ажурных колготах засветила фигуру

Недавно Агата Муцениеце пережила развод с Павлом Прилучным. Актриса воспитывает двоих детей: семилетнего сына Тимофея и четырехлетнюю дочь Мию. К тому же теледива участвует в различных проектах, снимается в кино и посещает светские рауты. Но вот с замужеством и новыми отношениями Агата не спешит. А пока радует подписчиков в Instagram дерзкими образами.

В своем микроблоге Агата поделилась новым провокационным снимком. На фото она позировала в розовом корсете, такого же оттенка туфлях на шпильке и ажурных колготках с фантазийным рисунком. При этом стилист сделала для Муцениеце объемную прическу.

«Вот пропадает же без мужа, куда только у нас парни смотрят?!», «Павлик будет рыдать!!», «Какая красивая девушка!! Срочно замуж», «Грудь вот-вот выпрыгнет», «Очаровашка, пикантно и смело», «Фигурка улет!!», «Самая любимая, восторг», — отметили поклонники.

На днях Агата призналась, что наконец-то пришла в себя после развода. А Прилучный тем временем, по слухам, бросил свою новую возлюбленную, актрису Мирославу Карпович. Их роман закончился сразу после отдыха в Крыму, куда Павел возил и своих детей.