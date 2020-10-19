«Вытягивает силуэт»: Марина Юдашкина в юбке солнце и лодочках появилась на вечеринке

Татьяна Навка часто становится гостьей светских раутов. Однако на днях она сама устроила праздник. Ее мужу Дмитрию Пескову исполнилось 53 года. Сначала они отметили это событие дома с младшей дочкой Надеждой, а вечером устроили торжество, на котором появилось много звезд: Любовь Успенская, Стас Михайлов, Николай Басков и другие артисты спели для именинника и гостей. Фигуристка сияла на празднике в платье из пурпурного шелка.

Среди гостей была замечена и ее сестра Наталья с мужем, а также лучшая подруга Жасмин, которая облачилась в платье-сорочку и жакет в крапинку. Отдала предпочтение черному цвету и жена Валентина Юдашкина — Марина. 61-летняя бизнесвумен предстала в юбке солнце с высокой посадкой и облегающей блузке. Туфли-лодочки дополнили ее лук.

Для портала Teleprogramma.pro образ светской львицы оценила имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Все именитые дизайнеры очень любят черный цвет. Визитной карточкой многих модельеров и Домов моды является именно черный цвет. Так как Марина супруга известного модельера, то она часто отдает предпочтения нарядам в черных тонах. Образ в черной гамме благодаря правильному крою вытягивает силуэт и подчеркивает достоинства фигуры. Такие луки получаются классическими, лаконичными и оригинальными, так как в них присутствует нежность и романтика. Стоит отметить, что чаще всего супруги предстают в нарядах одной цветовой палитры, но Валентин, конечно, выбирает черный цвет чаще, а вот его супруга носит образы также в нежных тонах, которые подходят всем блондинкам. Но роскошный черный цвет любят все члены их семьи, даже дочка Галина», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.